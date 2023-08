Regione Vda acquista castello di Introd, prezzo 3,6 milioni

La Giunta regionale ha approvato l'acquisizione dell'antica dimora denominata "Castello di Introd" con relativo arredo, l'annesso parco e i terreni di pertinenza, nonché il fabbricato denominato "Granaio", adibito a magazzini, in considerazione del grande pregio storico architettonico rappresentato dal complesso monumentale. Lo comunica l'amministrazione regionale. Il prezzo d'acquisto è stato determinato in 3 milioni e 650 mila euro. La proprietà del Castello di Introd, una volta stipulato l'atto di acquisto, passerà nella piena disponibilità della Regione dal 30 ottobre 2023.

"Il provvedimento approvato - dichiara il Presidente della Regione Renzo Testolin - è un passaggio importante per la valorizzazione di un altro primario elemento del patrimonio storico e culturale della Valle d'Aosta. Il Castello di Introd diventa così spazio monumentale pubblico nel quale ritrovare le testimonianze della cultura architettonica del Basso Medioevo della nostra regione: un'antica dimora il cui pregio e prestigio sarà elemento di caratterizzazione per il comune di Introd e per tutto il territorio del Grand Paradis, oltre che una possibile opportunità per un nuovo modello gestionale e di valorizzazione".



