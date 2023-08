PrévRisk, progetto trasfrontaliero sui rischi in montagna

"Sensibilizzare la popolazione a sviluppare una cultura comune in materia di rischi legati alla montagna; promuovere il consolidamento della gestione a lungo termine delle reti di monitoraggio del territorio e la gestione degli strumenti operativi di gestione dei rischi; proporre soluzioni locali innovative e sostenibili, in una logica di adattamento ai cambiamenti climatici e ai rischi dell'alta montagna". Sono gli obiettivi prioritari del progetto Alcotra PrévRisk-CC ("Prevenzione dei Rischi e adattamento ai Cambiamenti Climatici nei territori dell'Espace Mont-Blanc") - budget 2,5 milioni di euro - che è stato presentato a Courmayeur.

L'iniziativa riunisce una comunità transfrontaliera di organismi associati all'Espace Mont-Blanc: collettività locali francesi, italiane e svizzere, organizzazioni operative del soccorso alpino e centri di ricerca sul territorio.

"Le aree montane - è spiegato in una nota - sono le più colpite dagli effetti del cambiamento climatico. Nel massiccio del Monte Bianco, questo fenomeno si riflette nell'accelerazione del ritiro dei ghiacciai, nella fusione del permafrost, nella destabilizzazione dei suoli e nei cambiamenti del ciclo dell'acqua, con conseguente aumento dei rischi naturali e la comparsa di nuovi rischi, spesso con effetti a cascata.

PrévRisk-CC si propone di approfondire lo studio scientifico di questi rischi naturali, di organizzare una vasta campagna di sensibilizzazione e formazione, realizzando al contempo azioni operative di monitoraggio e di adattamento sul campo".



