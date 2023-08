Legambiente, innalzamento quota dello sci è una soluzione tampone

"L'innalzamento della quota degli impianti è una soluzione tampone, transitoria rispetto ad un fenomeno inarrestabile. Quello che non dice nessuno, neanche l'Amministrazione regionale valdostana, è che l'impegno economico di queste nuove infrastrutture, in generale, peserà sulle spalle delle future generazioni (le società funiviarie sono quasi totalmente a capitale pubblico) e degli enti locali che si troveranno, temiamo, a corto (se non privi) di risorse quando sarà necessario mettere in campo nuove strategie per sostenere il turismo nella nostra regione". Lo scrive in una nota Legambiente Valle d'Aosta in merito alla nuova telecabina Pila Couis.



