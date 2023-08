Allarme albergatori, con Monte Bianco chiuso si rischia un disastro

"Anche solo l'ipotesi di un avvio della prossima stagione turistica invernale con il Tunnel del Monte Bianco chiuso sarebbe un vero e proprio disastro. Sono perfettamente consapevole dell'importanza della sicurezza e degli interventi di manutenzione sulle infrastrutture, mi spiace però debbano accadere questi eventi straordinari perché vengano avviati dei ragionamenti seri su eventuali azioni e interventi infrastrutturali che eviterebbero situazioni del genere". E' quanto dichiara Luigi Fosson, presidente degli albergatori valdostani, esprimendo "una seria e crescente preoccupazione a causa degli impatti negativi derivanti dalla chiusura del Traforo stradale del Frejus".

Sulla questione è intervenuto anche Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio Valle d'Aosta: "La realizzazione di una seconda canna, che evidentemente in questa situazione emerge come ancora più necessaria, deve essere messa in campo parallelamente alla realizzazione dei lavori di manutenzione programmata del Tunnel del Bianco proprio per evitare situazioni di disagio come quelle che stiamo vivendo in questi giorni".



