Scontro fra auto a Nus, due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale tra due auto avvenuto nella notte sulla strada statale 26 nel territorio comunale di Nus, all'altezza del bivio per Fénis e per il casello autostradale. Si tratta di una donna valdostana di 35 anni, ricoverata in medicina d'urgenza, e di un uomo di romano di 40 anni, che si trova in osservazione breve intensiva. Entrambi sono stati portati all'ospedale Parini di Aosta dal 118. Nonostante i danni ingenti alle vetture, le loro condizioni non paiono gravi.

Lo scontro, avvenuto poco dopo le 23 di ieri, ha provocato anche lo sversamento di oli e altre sostanze, rendendo pericolosa la strada. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e l'Anas.

Verso le ore 1, dopo la rimozione delle auto e la pulizia della carreggiata, la circolazione è stata ripristinata.



