Morto dopo l'incidente in moto, mercoledì il funerale

Sarà celebrato mercoledì 30 agosto il funerale di Riccardo Murzilli, l'aostano di 24 anni morto domenica scorsa in ospedale dopo un incidente autonomo in moto. La funzione si terrà alle ore 15 presso la sala polifunzionale del cimitero di Aosta. Sempre in viale Piccolo San Bernardo si aprirà nel primo pomeriggio di oggi, sino alle ore 20, la camera mortuaria.

Verso le 10.30 di sabato scorso Murzilli aveva perso il controllo della moto a Saint-Pierre, in frazione Caillet, ed era stato sbalzato nella scarpata sottostante. Aveva subito gravi traumi ed era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta, in prognosi riservata.

Diplomato all'Isitip di Verrès, era appassionato di moto, sci e ciclismo. Tecnico elettronico, lavorava alla Podium Advanced Technologies di Pont-Saint-Martin.



