Frana in Savoia, si intensifica il traffico verso il Bianco

Nella seconda giornata di deviazione dei messi pesanti dal Fréjus, dopo la frana caduta in Francia domenica scorsa, si sta di nuovo intensificando il traffico verso il traforo del Monte Bianco.

Sono in fase di riempimento le aree di stoccaggio destinate ai mezzi pesanti, dopo che si erano svuotate nel corso della notte in considerazione dell'attivazione del piano del Centro operativo autostrade nazionale, che aveva bloccato i camion a Santhià e Ivrea, in Piemonte.

"Dopo un rilascio del blocco di Santhià vi è stato quindi un grande flusso di mezzi pesanti verso la Valle d'Aosta che sono convogliati nelle tre aree di stoccaggio e man mano fatti uscire dal tunnel del Bianco", fa sapere la Regione Valle d'Aosta. Per questo sull'A5 Aosta-Monte Bianco è stato posto l'obbligo di uscita a Morgex per i mezzi leggeri, come già successo nel tardo pomeriggio su disposizione del Centro operativo viabilità regionale, con incolonnamento in autostrada dei mezzi pesanti.

"Rimane quindi - prosegue la Regione - lo stato di pre-allarme viabilità, diramato nel pomeriggio di ieri dalla Protezione civile regionale, anche in considerazione della 'variabile' del traffico turistico, sul quale è difficile fare previsioni e regolamentazioni preventive".



