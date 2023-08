Frana in Savoia, Francia "il rinvio della chiusura del traforo del Bianco è sul tavolo"

Se il traforo del Fréjus non dovesse riaprire ai mezzi pesanti entro lunedì prossimo è "un'ipotesi sul tavolo" il rinvio della chiusura per lavori del tunnel del Monte Bianco, prevista dal 4 settembre per 15 settimane. Lo ha detto - citata dall'Afp - la segretaria generale della prefettura della Savoia (Francia), Laurence Tur, durante una conferenza stampa che si è tenuta a Modane dopo la frana caduta domenica scorsa.

L'autostrada francese A43, che consente ai mezzi pesanti di accedere al Fréjus, non riaprirà prima di venerdì, perché la prefettura attende giovedì sera una perizia per valutare il da farsi.

