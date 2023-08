Frana in Savoia, 4.000 mezzi pesanti in un giorno al traforo del Monte Bianco

Sono stati quasi 4.000 i mezzi pesanti transitati ieri al traforo del Monte Bianco dopo la chiusura a camion e autobus del tunnel stradale del Fréjus per la frana caduta in Francia domenica scorsa. Un numero che indica un sostanziale raddoppio rispetto alla normalità.

Durante la notte sono stati smistati i veicoli fermi nelle aree di stoccaggio di Pollein (Aosta) e Passy-Le Fayet (Francia), che sono così pronte a ricevere gli altri in arrivo nella giornata di oggi. La gestione dell'incremento dei flussi dei mezzi pesanti ieri sera è stata al centro di una riunione delle autorità preposte.

Sia sul versante italiano sia su quello francese del traforo del Bianco l'attesa prevista è al momento di un'ora con probabile aumento nei prossimi giorni. Il Geie-Tmb, il gestore italo-francese della galleria, ieri ha riaggiornato le previsioni del traffico considerata la deviazione dei mezzi pesanti dal Fréjus. Su entrambi i versanti i tempi di attesa stimati sono di almeno due ore fino a giovedì 31 agosto, tra le ore 11 e le ore 22. Ieri sono state raggiunte le tre ore nel pomeriggio.



