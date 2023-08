Maltempo in Valle d'Aosta, si alza il livello del torrente Lys

Le precipitazioni in Valle d'Aosta si stanno concentrando in particolare nella zona orientale della regione, al confine con il Piemonte, con circa 60 millimetri di pioggia caduti nelle ultime 24 ore a Gressoney-Saint-Jean.

Dalle prime ore del mattino si è alzato in modo significativo il livello del torrente Lys, che dal Monte Rosa attraversa tutta la valle di Gressoney per poi immettersi nella Dora Baltea. Tra le ore 7 e le 8, a Pont-Saint-Martin, il livello delle acque del Lys ha raggiunto la prima soglia di attenzione fissata a un metro e un'ora dopo ha toccato quota 1,09 metri. La seconda soglia di particolare attenzione è fissata invece a due metri.

Il centro funzionale regionale sta monitorando la situazione.

Non preoccupa il livello della Dora Baltea.

Salendo in montagna, si registrano 95 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore nella valle del Lys e 60 a Prés de Bar, in Val Ferret.



