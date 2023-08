Maltempo, due escursionisti in ipotermia sotto al col Durand

Due escursionisti spagnoli in ipotermia sono stati recuperati dal Soccorso alpino valdostano in elicottero. Erano parte di un gruppo di 11 persone impegnate nel tour del Grand Combin, un trekking tra Italia e Svizzera.

Sono stati soccorsi a circa 2.500 metri di quota, sotto il Col Durand. Nella zona le precipitazioni e le basse temperature hanno portato la neve: lo zero termico, fino alla settimana scorsa a oltre 5.000 metri di quota, si attesta tra 2.600 e 3.300 metri.



