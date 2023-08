La marmotta mummificata nel 2024 al museo di scienze naturali

La marmotta mummificata risalente a 6.600 anni fa, trovata nell'estate del 2022 sul massiccio del Monte Rosa, sarà conservata presso il museo regionale di Scienze naturali 'Efisio Noussan' in una vetrina ad atmosfera modificata. Si tratta di un "sistema conservativo di ultimissima generazione", ha detto Santa Tutino, dirigente della Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette, durante la conferenza stampa indetta ad Aosta dalla giunta regionale per illustrare i provvedimenti adottati. Per vederla esposta all'interno del castello di Saint-Pierre "saranno necessari alcuni mesi": la data è ancora da definire ma "sarà nel 2024".

Nell'ambito di una convenzione di collaborazione scientifica con la Regione, l'istituto di ricerca Eurac Research di Bolzano ha sviluppato due prototipi tecnologici che costituiranno la tecnologia essenziale per la realizzazione della vetrina per il Museo, garantendo un "eccezionale grado di tenuta dei gas nonché la possibilità di mantenere parametri di conservazione per un lungo periodo di tempo".

Tutino ha anticipato l'intenzione di mettere in relazione la scoperta della marmotta, risalente al Neolitico, con l'area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans e il sito archeologico di Vollein, instaurando specifiche collaborazioni. Riaperto dall'autunno scorso, il museo ha già registrato "oltre 30 mila visitatori". Rimane anche "l'intenzione di mantenere un collegamento con il luogo di ritrovamento, Gressoney-La-Trinité".

La marmotta era stata trovata dalla guida alpina Corrado Gaspard sulla parete est del Lyskamm, a una quota di 4.300 metri, a seguito dello scioglimento del ghiacciaio.



