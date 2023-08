Frana in Savoia, Uncem: vanno sospesi i lavori al Monte Bianco

"Con il tunnel di base del Tav, la frana in Maurienne non avrebbe bloccato i rapporti tra Italia e Francia. Ne parleremo sabato pomeriggio a Moncenisio (al confine tra Italia e Francia, ndr). Anche di questo. E chiediamo con urgenza al Mit di intervenire per differire i lavori del Monte Bianco spostandoli a fine emergenza in Maurienne, che ha tempi indefiniti di risoluzione. La situazione è troppo grave e complessa, l'isolamento pericoloso per il Paese". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem.

"I lavori al Bianco - prosegue - complicherebbero lo stato dei transiti. Le Alpi devono essere cerniera, come scritto nel Trattato del Quirinale, ma mai come oggi serve l'impegno politico di tutti. E di mettere da parte ideologie logiche conservatrici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA