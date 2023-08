Frana in Savoia, Testolin necessario il raddoppio del Bianco

Raddoppiare il tunnel stradale del Monte Bianco. E' la proposta il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, rilancia dopo la chiusura ai mezzi pesanti del traforo del Frejus, in Piemonte, a causa di una frana caduta in Francia. "Una delle nostre eccezioni, sollevata anche nei confronti dell'inviato di missione del ministero francese dell'Ambiente, - spiega Testolin - era stata quella relativa a una eventuale chiusura o blocco di altre infrastrutture sull'arco alpino che avrebbero potuto paralizzare i traffici transfrontalieri. Quindi la necessità per quanto ci concerne di affiancare a questa revisione, che per motivi di sicurezza non è procrastinabile, un'idea di raddoppio della canna del Monte Bianco che evidentemente in questa situazione emerge ancora come più necessaria rispetto a quella che poteva essere una supposizione di alcuni mesi fa".

Uno dei periodi di chiusura per lavori del traforo del Monte Bianco è prevista dal 4 settembre al 18 dicembre prossimo.

Le autorità francesi si sono sempre mostrate fredde rispetto alle ipotesi di raddoppio del Bianco provenienti dall'Italia e in particolare dalla Confindustria.



