Cade in moto a Saint-Pierre, morto in ospedale 24enne valdostano

Non ce l'ha fatta il giovane motociclista aostano coinvolto in un incidente stradale autonomo avvenuto durante la mattinata di sabato 26 agosto a Saint-Pierre. Riccardo Murzilli, di 24 anni è morto ieri all'ospedale Parini di Aosta, dove era arrivato in gravi condizioni. Era ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata.

Diplomato all'Isitip di Verrès, il giovane era un tecnico elettronico ed era appassionato di moto, sci e ciclismo.

Per cause da accertare, verso le 10.30 di sabato aveva perso il controllo della moto in frazione Caillet ed era stato sbalzato nella scarpata sottostante, subendo gravi traumi.

Gli accertamenti sono affidati al Nucleo radiomobile della Compagnia carabinieri di Aosta.



