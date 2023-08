Temporali forti, allerta 'gialla' su tutta la Valle d'Aosta

Si estendono a tutto il territorio della Valle d'Aosta, nelle giornate di oggi e domani, l'allerta 'gialla' idrogeologica (ordinaria criticità) e l'avviso meteo per temporali forti e diffusi. Lo rende noto il bollettino a cura del centro funzionale regionale diffuso oggi.

Riguardo all'aspetto meteorologico, nelle prossime ore - si legge - sono attesi "temporali localmente intensi, in attenuazione in serata, domani temporali localmente intensi fino a metà pomeriggio, probabilmente più forti fino a metà mattina; precipitazioni intense nel settore sud-orientale".

Per quanto riguarda l'allerta idrogeologica, i temporali potranno innescare "frane superficiali, colate detritiche, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari".

Le temperature sono in calo: lo zero termico, oggi a 3.800 metri, e la quota neve, al momento a 3.400 metri, domani passeranno rispettivamente a 3.400-3.500 metri e 3.000-3.100 metri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA