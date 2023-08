Rischio frane, chiusura notturna della strada per Bionaz

La strada regionale numero 28 rimarrà chiusa in via precauzionale tra Oyace (località La Rissaz) e Bionaz (località Les Places) dalle 21 di oggi alle 6 di domani. Una decisione legata alle previsioni dell'ultimo avviso meteo per temporali forti e diffusi con allerta gialla per criticità idrogeologica. "La riapertura alle ore 6 dovrà tener conto delle condizioni meteo del momento ed eventualmente potrà essere posticipata. Sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso", fa sapere l'amministrazione regionale.

Lo scorso 14 agosto si erano verificate due colate detritiche, una lungo il torrente Baudier, a Oyace, e l'altra lungo il Varere, al confine con il comune di Bionaz, con interruzione della strada regionale, danni a una decina di auto e ad alcuni locali interrati.

Intanto proseguiranno nelle prossime ore i lavori di smaltimento dei detriti portati da una colata di fango la notte scorsa lungo la strada regionale 46, tra i comuni di Valtournenche e Antey-Saint-André, dove la circolazione è attualmente regolare.



