Rischio frane, chiusa la Val Ferret durante la notte

Vista l'allerta gialla idrogeologica legata a temporali forti e diffusi, il Comune di Courmayeur ha disposto in via precauzionale la chiusura della Val Ferret per la notte, dalla sbarra di La Palud sino al fondo della vallata.

Il divieto al transito, sia pedonale sia veicolare, scatta alla mezzanotte e vale sino alle 8.30 di domenica. Resta il coprifuoco in una zona ai piedi del ghiacciaio di Planpincieux, dove si trovano alcune baite e seconde case. Il ghiacciaio è monitorato fin dal 2013 tramite l'analisi di diversi parametri a causa del rischio di crolli.

Il comune ha inoltre abrogato l'ordinanza di ieri - meno restrittiva rispetto a quella odierna - che era legata al rischio glaciologico.



