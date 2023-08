Portico del municipio di Aosta imbrattato, al via la pulitura

La giunta comunale di Aosta ha approvato il progetto esecutivo "dei lavori di pulitura, rimozione di scritte vandaliche e ridipintura temporanea" dalle pareti del portico del municipio di Aosta su piazza Chanoux e via Xavier de Maistre.

Con la delibera si intende procedere, "nelle more del reperimento delle risorse necessarie al restauro completo del civico palazzo, a estendere le lavorazioni effettuate in corrispondenza del Caffè Nazionale a tutto il portico sia su piazza Chanoux sia su via De Maistre, anche in funzione della prossima riapertura del cinema-teatro Giacosa e del Café du Théâtre".

Il metodo scelto per cancellare l'imbrattamento non consisterà nel rimuoverlo totalmente, ma nel "ricoprirlo con strati protettivi e pittorici in accordo con la cromia attuale del manufatto. Si procederà anche a una minima raschiatura del colore per eliminare i macro-sollevamenti a scaglie di vecchie tinteggiature riguardante esclusivamente le porzioni in fase di de-coesione".

Infine, "a protezione delle facciate dai volatili saranno sostituiti e integrati i dissuasori meccanici esistenti e si procederà al rivestimento in rame di alcuni capitelli prospettanti piazza Chanoux". L'importo stimato per i lavori è di 120 mila euro.



