Frana in Valle d'Aosta, riaperta la strada della Valtournenche

E' durato circa quattro ore, la notte scorsa, l'isolamento della località di Breuil-Cervinia e, più in generale, di tutto il comune di Valtournenche. Dopo che verso l'1.30 una colata di fango e detriti ha invaso la carreggiata della regionale 46 al confine con il comune di Antey-Saint-André, la strada è stata chiusa. Le operazioni di sistemazione hanno consentito di riaprirla poco prima delle 5.30.

Non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco hanno lavorato per liberare un'auto rimasta impantanata nella colata. Sul posto anche personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale della Valle d'Aosta.

La colata si è verificata in concomitanza dei temporali registrati durante la notte: il centro funzionale regionale ieri ha emesso un bollettino di allerta 'gialla' per ordinaria criticità idrogeologica relativa a versanti e torrenti valido sabato su parte della Valle d'Aosta, alta Valtournenche compresa.



