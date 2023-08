Conclusa l'ispezione dei 327 ponti sulle strade regionali

Si è conclusa l'attività di ispezione e di censimento per poter procedere alla manutenzione e alla riqualificazione dei ponti sulle strade regionali. Il progetto - ricorda l'assessorato delle Opere pubbliche, territorio e ambiente - è volto "all'incremento della sicurezza per gli utenti e all'ammodernamento delle infrastrutture viarie".

A oggi sono stati censiti ed ispezionati tutti i 327 manufatti esistenti sulle strade regionali della Valle d'Aosta.

Nel 2023, le ispezioni hanno riguardato 135 ponti e viadotti e sono attualmente in corso le analisi e le valutazioni dei dati raccolti.

In base alle ispezioni condotte negli anni scorsi su 192 ponti e viadotti, l'amministrazione ha provveduto, per ordine di priorità, ad avviare una pianificazione dei progetti di realizzazione degli interventi manutentivi, inserendo "le inevitabili limitazioni di transito al traffico stradale, con l'obiettivo che queste siano il più contenute possibile".

Le ispezioni e i lavori, previsti a partire dai prossimi giorni con temporanee chiusure o senso unico alternato, riguarderanno: il viadotto di Villeneuve, all'inizio della strada regionale 23 della Valsavarenche; il ponte sulla Dora tra Aosta e Charvensod, in località Pont-Suaz; il viadotto 'Acque fredde' lungo la regionale 18 di Pila; il ponte di Chevril ad Aymavilles; il ponte sulla Dora a Pontey; la strada regionale che da Châtillon conduce a Pontey. In autunno prenderanno inoltre il via i lavori su alcuni ponti: sopra la Dora tra Brissogne e Quart, al chilometro 3+170 della regionale della Valtournenche, ad Arvier sulla Dora di Valgrisenche e al chilometro 25+200 della Valle del Lys.



