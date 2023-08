Cgia, in Valle d'Aosta 'persi' 1.000 artigiani in dieci anni

Sono scesi di quasi mille unità (990) in dieci anni gli artigiani presenti in Valle d'Aosta: il loro numero è passato da 5.475 del 2012 a 4.485 del 2022, con un variazione del -18,1 per cento. A livello italiano il calo è stato del 17,4 per cento, con 324 mila 605 artigiani in meno. E' quanto emerge da un'elaborazione Cgia su dati Inps.

Tra le regioni, i cali percentuali più significativi si registrano in Abruzzo (-24,3), Marche (-21,6) e Piemonte (-21,4). La Valle d'Aosta è nona. Gli andamenti meno negativi sono in Trentino-Alto-Adige (-8,7), Campania (-10) e Lazio (-12,9).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA