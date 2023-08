Un motociclista valdostano di 24 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente stradale avvenuto stamane a Saint-Pierre in frazione Caillet.

Per cause da accertare, verso le 10.30 il giovane ha perso il controllo della moto ed è stato sbalzato nella scarpata sottostante. E' ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini in prognosi riservata. Sul posto il 118 e i carabinieri del Norm di Aosta.



