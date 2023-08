Aosta, approvata la programmazione di eventi delle biblioteche

La giunta comunale di Aosta ha approvato la programmazione degli eventi organizzati dalle biblioteche del Comune nei prossimi mesi.

Visto anche "il buon esito delle attività finora svolte dalle biblioteche per un'ampia fascia d'età", l'esecutivo ha stabilito di dare corso alle attività programmate, tutte gratuite per la popolazione, tenendo conto anche "delle nuove proposte pervenute alle biblioteche e delle esigenze spontaneamente emerse da parte dell'utenza, secondo un calendario in via di definizione".

Per la biblioteca del quartiere Dora sono previsti: una serie di incontri del progetto 'Nati per Leggere', destinati ai bambini e alle bambine della fascia di età 0-6 anni, calendarizzati indicativamente tra ottobre e novembre; un ciclo di cinque laboratori dedicati alla costruzione di personaggi per il teatro di figura, suddivisi per fasce di età, destinati a bambini dai 2 agli 11 anni, da svolgersi tra i mesi di novembre e dicembre; due letture animate con giochi finali e numerose repliche nell'arco delle giornate previste, rivolti alla fascia d'età 0-3 che si terranno nei mesi di novembre e dicembre; lo spettacolo teatrale 'Storie nel nido' rivolto a bambini della fascia di età 3-5 anni, da svolgersi a dicembre.

Nella Biblioteca 'Ida Desandré', invece, si terranno una lettura animata rivolta a bambini della fascia di età 3-11 anni, in programma nel mese di dicembre e un laboratorio di 'caviardage', un metodo di scrittura poetica, da svolgersi nel periodo tra novembre e dicembre.



