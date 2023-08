Valtournenche, ordinato lo sgombero di un condominio

E' stato sgomberato a Valtournenche per un "dissesto statico" il condominio 'Chaloz', in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 104. Lo stabile, di quattro piani, ospita una decina di alloggi (perlopiù seconde case), due ristoranti, uno studio tecnico, un supermercato e un salone di parrucchiera. La situazione potrà tornare alla normalità dopo alcuni interventi. "Il condominio ha previsto dei lavori di consolidamento, della durata stimata di quattro mesi", spiega il vicesindaco, Massimo Chatrian.

I vigili del fuoco, si legge in un'ordinanza comunale, "avendo supposto una situazione di pericolo immediato, disponevano all'amministratore condominiale di evacuare tutti i condòmini e le attività commerciali presenti nell'immobile e di avvisare gli interessati assenti del divieto di accesso alla struttura per ovvie ragioni di sicurezza e della pubblica incolumità". Con il proprio provvedimento la sindaca, Elisa Cicco, ieri ha confermato "lo sgombero" e "la conseguente dichiarazione di inagibilità temporanea dei locali dello stabile a tutti i non addetti ai lavori di consolidamento dell'edificio".

In particolare, i vigili del fuoco hanno rilevato "soprattutto al piano terreno e al piano primo l'ampio fenomeno fessurativo ed evidenti disallineamenti di pavimenti e pilastri dovuti alla deformazione gravitativa profonda di versante attivata dalle spinte dei terreni". Nei locali "sono comunque consentite le operazioni di trasloco da parte degli occupanti dell'immobile" prima dell'inizio dell'intervento edilizio.

Dopo un'altra segnalazione dei vigili del fuoco, il 9 giugno era stato ordinato lo sgombero di un centinaio di alloggi del 'lotto 2' del condominio Grand'Ourse a Cielo alto di Breuil-Cervinia, poi revocato il 22 giugno dopo una perizia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA