Usl Vda, iniziati lavori potenziamento Risonanza magnetica

Sono iniziati i lavori di potenziamento e ammodernamento della principale Risonanza magnetica all'Ospedale "Parini" di Aosta. L'apparecchio tornerà in funzione il 27 ottobre 2023. Lo comunica l'Usl della Valle d'Aosta precisando che urgenze e richieste interne sono garantite.

Finanziata con circa un milione di euro, l'operazione "renderà l'apparecchio uno strumento di ultimissima generazione, offrendo un miglioramento della qualità degli esami, maggior comfort per i pazienti e una maggior facilità d'uso per i tecnici attraverso un sistema di intelligenza artificiale". Per quanto riguarda le prenotazioni, è invece in atto una riorganizzazione dell'attività: le prenotazioni già calendarizzate verranno spostate sull'altra Risonanza magnetica del "Parini" per la quale la Radiologia ha potenziato i turni dalle 7 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 17.



