Precipita da parete, morto alpinista sopra Zermatt

Un alpinista è morto a seguito di una caduta sullo Zinalrothorn, sopra Zermatt (Svizzera).

L'incidente è avvenuto il 24 agosto ma è stato reso noto solo oggi dalla polizia cantonale. Verso le 11 la vittima stava rientrando a valle con un compagno di cordata: a circa 3.700 metri di quota è scivolato ed è caduto all'incirca per 200 metri lungo la parete rocciosa. Giunti sul posto, i servizi di emergenza non hanno potuto che constatare il decesso. È in corso l'identificazione formale della vittima.



