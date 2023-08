Persi finanziamenti reti idriche, per FdI "è sconcertante"

"Apprendiamo con sconcerto e preoccupazione della perdita di importanti finanziamenti per le reti idriche a causa di gravi inadempimenti amministrativi da parte dell'attuale e precedenti Giunte Regionali e del Bim. Il presidente del Bim conferma che gli interventi previsti verranno comunque realizzati ma vogliamo sapere se questi 20 milioni di euro, non potendo accedere a finanziamenti pubblici, ricadranno sui bilanci dei Comuni interessati coinvolti, creando possibili dissesti economici e finanziari agli enti locali mancando completamente la copertura e la previsione delle spese. O, peggio ancora, se saranno i singoli cittadini a vedersi far ricadere interamente sulle spalle tali costi con aumenti tariffari". Lo scrive in una nota Fratelli d'Italia Valle d'Aosta, aggiungendo: "Fin dal 2019 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aveva segnalato e chiesto di regolarizzare il metodo impiegato in Valle d'Aosta per la tariffazione del servizio idrico ma le varie Giunte Regionali susseguitesi ed il Bim, dal 2019 ad oggi, hanno sempre considerato come superfluo e non necessario adempiere ad un obbligo normativo nazionale ed europeo. Morale: la Valle d'Aosta è l'unica regione a non aver messo in atto un quadro normativo o ad aver attivato accordi preventivi con Arera (come Trento e Bolzano), che fossero in linea con i principi indicati.

Nonostante i numerosi richiami ad adeguare il sistema di tariffazione di questi anni scopriamo che la mancanza di questo requisito ha fatto perdere alla Valle d'Aosta un cospicuo finanziamento pari a 20 milioni di euro per l'ammodernamento delle reti idriche regionali".



