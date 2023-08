L'anticiclone porta caldo e polveri sottili in Valle d'Aosta

Oltre alle alte temperature, l'anticiclone porta in Valle d'Aosta polveri sottili. Mercoledì 23 agosto infatti - fa sapere l'Arpa - è stato registrato un superamento, il quarto dall'inizio dell'anno, del valore limite per la concentrazione media giornaliera di Pm10 nel sito di Courmayeur Entrèves. E' stata toccata quota 60 microgrammi per metro cubo, "un valore decisamente anomalo per il periodo estivo". Valori elevati sono stati misurati anche ad Etroubles (37) e La Thuile (25) e "sono la conseguenza dell'arrivo nella mattina di mercoledì 23 agosto di polveri dal deserto del Sahara".

Queste polveri si sono aggiunte "a quelle arrivate nel corso dei giorni precedenti e che si sono accumulate nei bassi strati atmosferici. Entrambi i fenomeni sono collegati alla presenza di un anticiclone centrato sull'Europa centro-occidentale". In questa particolare condizione "il vento proviene da est nelle ore diurne e può trasportare polveri fini dalla pianura padana; se nelle ore notturne la ventilazione è scarsa, queste polveri si accumulano. L'anticiclone inoltre, nel suo spostamento, può 'catturare' polveri desertiche e trasportarle a latitudini più elevate". L'effetto si è visto anche ad Aosta, dove "la percezione visiva di cielo lattiginoso' ha trovato riscontro nelle misure svolte con strumentazione avanzata".

I valori sono più alti in montagna perché "le polveri desertiche arrivano alle nostre latitudini con masse d'aria che viaggiano molto in alto, anche sopra i 4.000 metri, e poi 'scendono', quindi arrivano più facilmente (e prima) in montagna. Qui si depositano su neve e ghiaccio e, essendo scure e assorbendo la radiazione solare, contribuiscono ai processi di fusione già intensi a causa delle alte temperature".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA