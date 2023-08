Cime bianche, 350 chilometri di corsa per salvare il vallone

Correrà circa 350 chilometri lungo le Alte Vie della Valle d'Aosta per sostenere la campagna per salvaguardare il vallone delle Cime Bianche (dove c'è il progetto di costruzione di una telecabina). Protagonista della performance solitaria è il mountain runner Paolo Garindo, milanese di origine e 'ayassino' di adozione. La partenza è prevista da Courmayeur domenica 27 agosto. Garindo seguirà il percorso del Tor des Géants con una modifica che prevede il passaggio per le Cime Bianche anziché dal Vallone di Nana "per aggiungere un significato maggiore all'esperienza".

