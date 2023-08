Allerta ghiacciaio, limitato l'accesso in Val Ferret

Vista l'allerta 'gialla' per ordinaria criticità idrogeologica, il Comune di Courmayeur ha attivato alcune misure preventive di protezione civile in Val Ferret, ai piedi del ghiacciaio monitorato fin dal 2013 tramite l'analisi di diversi parametri. Lo scenario attuale coinvolge un volume di ghiaccio a potenziale crollo compreso tra 200 mila e 300 mila metri cubi.

L'ordinanza prevede dalle ore 19.30 e fino a revoca "il divieto assoluto di transito veicolare e pedonale lungo la strada comunale della Val Ferret dall'intersezione del Meyen fino a Planpincieux", l'evacuazione di un'area dove vi sono alcune baite, il coprifuoco in una zona più estesa dove ve ne sono delle altre. Possono accedere alla vallata tramite la strada alternativa della Montitta, a senso unico alternato, solo gli autorizzati: residenti, proprietari di immobili, affittuari, titolari di esercizi pubblici, attività commerciali o sportive in Val Ferret e loro clienti, mezzi di soccorso, forze dell'ordine, personale comunale servizi essenziali. Scatta anche la sospensione del servizio del trasporto pubblico locale a monte di La Palud in salita, mentre in discesa resta attivo lungo la strada della Montitta per "consentire l'evacuazione dalle zone a monte dell'area a rischio". Previsto inoltre il divieto di transito, pedonale e veicolare, lungo la strada interpoderale per Rochefort.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA