Sindacati, 25 lavoratori aeroporto senza stipendio da 2 mesi

"Da due mesi 25 lavoratori dell'aeroporto "Corrado Gex" di Aosta non percepiscono lo stipendio. Da quanto è trapelato ufficiosamente i motivi della mancata erogazione dipendono da problemi burocratici, ma pretendiamo di sapere cosa stia realmente succedendo". Lo scrivono, in una nota, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Savt Trasporti, che chiedono un incontro urgente con i responsabili di Avda affinché venga chiarita e definitivamente risolta questa situazione. "É inaccettabile che i lavoratori non percepiscano lo stipendio di luglio - si legge - e rischino, a questo punto, di perdere anche quello di agosto".

Le organizzazioni sindacali "intendono farsi parte attiva e promuovere un tavolo di confronto con la Regione, con Confindustria e con Avda al fine di rivedere le procedure di erogazione del canone, valutare un eventuale aumento dello stesso, nonché di sollecitare la presenza dei Vigili del Fuoco in aeroporto per favorire l'esercizio dei voli commerciali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA