Sci, arriva lo skipass per i comprensori minori

Un nuovo skipass riservato ai residenti valdostani, acquistabile al costo di 200 euro, consentirà di sciare senza limiti in tutta la stagione invernale nei comprensori minori. Lo ha introdotto il Consiglio direttivo dell'Associazione valdostana impianti a fune e sarà attivo sulle piste di Cogne, Crevacol, Rhêmes-Notre-Dame, Valgrisenche, Ollomont, Chamois, La Magdeleine, Antagnod, Brusson/Palasinaz, Gressoney-Saint-Jean e Champorcher. Inoltre, a fine stagione, consentirà di fruire di una giornata di sci in uno dei cinque maggiori comprensori.

L'obiettivo è "di incrementare la frequentazione delle località minori" e "di far riscoprire ai valdostani il piacere di sciare riportandoli sulle piste", commenta il presidente dell'Avif, Ferruccio Fournier.

"Dopo lo Skipass a 50 euro per i giovani valdostani - spiega l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy - l'Avif propone, con lo stagionale dedicato alle piccole stazioni di sci della Valle una nuova e altrettanto importante scelta tariffaria a favore delle famiglie valdostane. Condividiamo e sosteniamo questi progetti e stiamo insieme lavorando per sviluppare ulteriori iniziative che hanno l'obiettivo di ricreare l'interesse della comunità verso un settore che crea lavoro oltre che sviluppo economico e sociale in montagna".

Lo skipass a 100 euro, che ha come target gli sciatori non valdostani, è stato rivisto: passano da cinque a sei le giornate di utilizzo e da due a tre quelle possibili in modo anche consecutivo nella stessa località. Mantenuta la possibilità di usufruire di una lezione di sci gratuita.



