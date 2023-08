Sanità, borsa di studio supplementare per i futuri medici

E' possibile presentare fino al 7 settembre le domande per l'ammissione al concorso di accesso al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2023/2026. Lo comunica l'assessorato regionale della sanità, precisando che "per i sei posti previsti nel triennio per la formazione dei medici laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, di cui due finanziati con i fondi del Pnrr, vi è la possibilità di arrivare fino a dieci unità, nel caso in cui la graduatoria presentasse un numero di candidati idonei superiore a sei".

Inoltre - si legge in una nota - "nell'ottica di promuovere la partecipazione ai corsi, nella nostra Regione si è incentivata l'iniziativa, prevedendo una borsa di studio regionale aggiuntiva, ad integrazione di quella statale (la borsa di studio aggiuntiva è pari a euro 13.397 annui, ad integrazione di quella statale, pari a euro 11.603 annui".

Le domande devono essere predisposte secondo il fac-simile scaricabile dal sito (http://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/concorso_ mmg_i.asp) e inviate tramite posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it.



