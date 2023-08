Mo'delaine, il festival della lana a Valgrisenche

E' giunto alla quinta edizione 'Mo'delaine', il festival della lana in programma il 2 e 3 settembre a Valgrisenche con un tema quanto mai attuale: "Dal benessere animale al consumo consapevole". Sono previsti incontri, proiezioni, laboratori, dimostrazioni e visite guidate. E' prevista la partecipazione di esperti e appassionati del settore.

Mo'delaine prenderà il via sabato 2 settembre, nel salone polivalente del Vieux Quartier, in località Capoluogo, con un convegno al quale parteciperanno vari esperti, tra cui Silvana Mattiello, Professore associato di zootecnia speciale dell'Università di Milano, Luca Battaglini, Presidente di SoZooAlp e docente presso l'Università di Torino, Francesca Conchieri e Mauro Cossu di Associazione Post Industriale Ruralità di Sellero, Antonio Jesús Castillo Urquízar, designer di knitting e ideatore di Beagle Knits e Ruggero Giavini, co-fondatore di Vesti la Natura. Seguirà alle 20.30 la proiezione del documentario "Intrecci Etici" di Lucia Mauri e Lorenzo Malavolta.

Domenica 3 settembre, a partire dalle 10, la piazza del capoluogo sarà occupata dagli stand di prodotti artigianali e gastronomici della Fiera "Sul filo di lana". Sono in programma anche laboratori per adulti (tintura naturale, cucito creativo, knitting e feltro ad ago) e dimostrazioni di lavorazioni artigianali. Chiuderà la manifestazione, alle 17.30, lo spettacolo di poetica teatrale "Rammentare…Rammendare", a cura di Elisa Branzanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA