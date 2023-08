Ciclista trovato morto in un torrente

Un ciclista è stato trovato senza vita nella valle del Gran San Bernardo. Il Soccorso alpino valdostano e il 118 sono intervenuti in elicottero: il corpo era in un torrente nella zona del Merdeux, nel territorio comunale di Saint-Rhémy-en-Bosses. L'incidente è avvenuto sul sentiero che da Crevacol porta al rifugio Frassati.

Le cause del decesso sono da accertare. In una base a una prima ipotesi, potrebbe essere caduto per poi precipitare rotolando verso valle, fino a fermarsi nel greto del torrente, subendo diversi traumi. Secondo quanto si è appreso la vittima è un cinquantenne italiano, probabilmente residente in Valle d'Aosta.



