Cade in un cantiere a Pila, grave operaio

Un operaio di Grugliasco (Torino) di 51 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto ieri a Pila (Gressan). L'uomo si trova nel reparto di rianimazione e la prognosi è riservata.

Per cause da accertare, mentre era impegnato in un intervento su un condominio, è precipitato da un'altezza di circa sei metri.

Sul posto l'elisoccorso, la polizia e l'ispettorato del lavoro.

In base ai primi accertamenti pare che fosse in corso lo smontaggio di una gru.



