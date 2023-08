Vda aperta, 'piccole toppe ai grandi buchi' nella sanità

"Piccole toppe ai grandi buchi della sanità valdostana". E' l'accusa lanciata dalla coalizione Valle d'Aosta aperta in merito all'intesa che porterà al trasferimento di 7 infermieri e 11 OSS dal J.B. Festaz all'ospedale Parini, necessari per aprire 12 nuovi posti letto nel reparto di Neurologia.

Nell'operazione ci sono "numerose criticità: un terzo degli infermieri in servizio presso l'Rsa del J.B. Festaz ha deciso di non sottoscrivere l'intesa con validissime motivazioni; inoltre, i risultati più eclatanti sono l'esternalizzazione della struttura di Variney, il trasferimento di pazienti fragili del setting di Uap, oltre che lavori rumorosi e impattanti per gli ospiti del Nucleo Alzheimer, rimasti al J.B. Festaz". accanto.

"Non crediamo che la riqualificazione del J.B. Festaz per trasformarlo in un Ospedale di comunità - si legge in una nota - sia un'opportunità e che, nel caso di scelte diverse, il personale dell'Rsa e dell'Uap non avrebbe avuto un'occupazione.

Di altre soluzioni meno impattanti per cui i dipendenti e la comunità valdostana avrebbero potuto trarre benefici ce n'erano ben altre".



