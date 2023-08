Università della Valle d'Aosta, open day il primo settembre

E' rivolto a coloro che sono interessati a conoscere l'offerta formativa e le disposizioni per l'ammissione ai corsi di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2023/2024 l'iniziativa "Porte aperte all'Università della Valle d'Aosta", in programma venerdì primo settembre 2023.

L'evento si svolgerà nella sede di Aosta, in strada Cappuccini 2A dalle 14.30 alle 18.30. L'iscrizione all'evento avviene online sul sito internet www.univda.it/benvenuti.

"I docenti dell'Ateneo - si legge in una nota - saranno disponibili per fornire informazioni sui piani di studio e gli sbocchi lavorativi dei corsi di laurea, mentre il personale amministrativo fornirà informazioni su tasse, procedure legate all'ammissione, possibilità di studio all'estero. Sarà inoltre possibile parlare con alcuni studenti per informazioni sulla vita universitaria".



