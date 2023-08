Torna Lo Matsòn, il mercatino di montagna di Courmayeur

Domenica 3 settembre torna a Courmayeur Lo Matsòn, il mercato che permette di scoprire i sapori locali di montagna. Tra le novità di questa edizione il Country Pic Nic, una caccia al tesoro con premi e un laboratorio creativo per i più piccoli.

A partire dalle 9 più di 50 produttori di tutta la regione proporranno nei loro stand, posizionati in tutto il centro, le eccellenze gastronomiche del territorio valdostano. "In un contesto come quello valdostano - dicono dal Centro servizi di Courmayeur - fatto di piccole realtà che lottano con le pendenze e il clima, Lo Matsòn è forse l'unica occasione per conoscere, tutti insieme, i prodotti della regione, incontrando direttamente i contadini".

Al Jardin de l'Ange, epicentro della manifestazione, si potrà acquistare il cestino del "Country Pic Nic" con una selezione di prodotti.

"Sempre dal Jardin de l'Ange - proseguono dal Centro servizi - parte la divertente caccia al tesoro organizzata per giocatori di ogni età, e che attraversa tutte le vie del centro. Chi raggiunge ognuna delle tappe riceverà un piccolo dono firmato Courmayeur Mont Blanc, in ricordo della giornata. Nel frattempo, i più giovani possono partecipare a un laboratorio dedicato al disegno e al collage, sempre legato ai temi della manifestazione: i bimbi (dai 4 ai 7 anni) giocano la mattina, mentre i ragazzi dai 7 ai 12 anni sono attesi nel pomeriggio".



