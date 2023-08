L'Utmb celebra le sue 22 'leggende' con una cerimonia

Le Utmb world series lanciano Utmb legends, una nuova iniziativa che riconoscerà e celebrerà gli atleti che vantano una storia di successo sui percorsi di gara e tutti coloro che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'Utmb, sin dalla sua nascita nel 2003. In occasione della 20esima edizione dell'Utmb, che si terrà ad agosto di quest'anno, il programma Utmb legends riunirà tutti i 22 precedenti vincitori della leggendaria corsa. Le 12 donne e i dieci uomini che hanno vinto l'ultra trail che attraversa i sentieri attorno al Monte Bianco tra Francia, Italia e Svizzera, dalla prima edizione ad oggi, diventeranno i primi membri del programma Utmb Legends. Come nomi di punta figurano Lizzy Hawker (Regno Unito), prima sul traguardo per cinque volte (2005, 2008, 2010, 2011 e 2012). Con quattro vittorie ciascuno ci sono il francese François D'Haene (2012, 2014, 2017, 2021) e il catalano Kilian Jornet (2008, 2009, 2011, 2022). Tra gli italiani, la valdostana Francesca Canepa (2018) e il piemontese Marco Olmo (2006 e 2007).

Per lanciare questa nuova iniziativa, sono attesi al Dacia Utmb Mont-Blanc ad agosto di quest'anno, con l'obiettivo di festeggiare, riflettere e condividere esperienze sulla gara.

Ognuno riceverà un braccialetto personalizzato con inciso il percorso dell'Utmb durante una speciale cerimonia di celebrazione che si terrà mercoledì 30 agosto, mentre alcuni coglieranno l'opportunità di correre l'Utmb in formato staffetta per rivivere insieme il momento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA