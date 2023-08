Incidenti sulle Alpi svizzere, morti due escursionisti

Due escursionisti sono morti nei giorni scorsi sulle Alpi svizzere. Il primo incidente è avvenuto a Zermatt, poco distante dal confine con l'Italia, tra le stazioni di Blauherd e Sunegga. Il 16 agosto - fa sapere oggi la polizia cantonale del Vallese - una donna tedesca di 37 anni stava passeggiando lungo un sentiero insieme al suo cane, non al guinzaglio. Per cause da accertare è precipitata per 70 metri da una parete rocciosa. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Il secondo incidente si è verificato domenica 20 agosto, quando un escursionista è morto sul Pizzo Gallina (3.060 metri).

Per cause da accertare, è scivolato ed è precipitato per un centinaio di metri mentre scendeva lungo il versante sud della montagna, a quota 2.900 metri. A dare l'allarme è stato il suo compagno di uscita. Anche in questo caso i soccorritori giunti in elicottero hanno potuto solo accertare il decesso.

L'identificazione formale della vittima è in corso.



