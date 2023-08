Artisti di strada, 60 spettacoli animeranno Aosta

Saranno oltre 60 gli spettacoli in meno di 48 ore, tutti liberi e gratuiti, per la 17/a edizione del Festival degli artisti di strada di Aosta. L'appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 settembre. La rassegna ideata nel 2003 prende il via sabato alle 16 in piazza Chanoux. In concomitanza ci sarà 'Le Grenier en place', il mercatino sotto i portici del municipio. Fra le novità, la battaglia dei cuscini che animerà la piazza sabato alle 18.

"E' un festival per ogni età - commenta l'assessora Alina Sapinet - con genitori che si divertono più dei bambini". "Gli artisti selezionati provengono da tutto il mondo, ci sono, sulla carta e nella pratica, delle ottime professionalità - aggiunge l'organizzatore, Marzio Pedrini - e quest'anno sono oltre 25, fra artisti e compagnie. Abbiamo voluto coprire ancora di più il centro storico ma tornerà anche per questa edizione l'area kids in piazza Roncas. Sabato sera è prevista la veillà e domenica, alle 15, tutti gli artisti saluteranno il pubblico in piazza Chanoux". Il programma completo è disponibile sul sito dell'evento.



