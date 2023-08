Alpinisti dispersi su Monte Bianco, trovati reperti in quota

Il Soccorso alpino valdostano ha effettuato all'alba un sorvolo in elicottero sulla cresta del Brouillard (massiccio del Monte Bianco) finalizzato alla ricerca dei due alpinisti piemontesi - Maurizio Crosetti, di 48 anni, di Bricherasio (Torino), e Dino Ruotolo, 63 anni, di Torino - dispersi dallo scorso 11 luglio. Sono stati individuati "reperti compatibili con la presenza di due corpi senza vita, a 3.800 metri di quota". Il punto di avvistamento evidenzia quindi una caduta di quasi 900 metri dalla cresta.

"Non è stato possibile - spiegano il Sav - procedere all'individuazione dei corpi e al loro recupero, a causa delle numerose e consistenti scariche di sassi che creano un pericolo oggettivo per i soccorritori troppo elevato nella zona in cui si trovano i reperti: impossibile avvicinare l'elicottero e impossibile posare in parete personale tecnico".

I due avevano contattato la Centrale unica del soccorso nella mattinata del 10 luglio, riferendo di essere in difficoltà a quota 4.350 metri a causa delle condizioni del terreno. Erano stati avvistati dall'equipaggio dell'elicottero ma due tentativi di recupero non erano andati a buon fine a causa del forte vento in quota. Gli scalatori avevano perciò deciso di pernottare in quota e di proseguire nell'ascensione. Le ricerche erano ripartite nei giorni successivi a seguito dell'allarme per mancato rientro lanciato dai parenti, ma con esito negativo.

