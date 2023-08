È un alpinista italiano di 30 anni la vittima dell'incidente avvenuto domenica scorsa sulle Alpi svizzere. Lo ha comunicato la polizia cantonale del Vallese. Verso le 6.40 stava affrontando in solitaria l'ascesa del Weissmies, vetta di 4.017 metri, quando - a un centinaio di metri dalla cima - è precipitato per circa 250 metri. Un testimone ha subito dato l'allarme. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.



