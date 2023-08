Valorizzazione degli artisti, i sindaci si astengono

L'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali ha espresso parere di astensione rispetto alla proposta di legge regionale del gruppo Lega per la valorizzazione degli artisti, pur "evidenziando la bontà della finalità del sostegno a chi svolge la professione artistica o si occupa di arte in generale in Valle d'Aosta", ha detto il relatore Ronny Borbey, membro del cda del Celva e primo cittadino di Charvensod.

L'astensione, ha precisato Borbey, evidenzia "in maniera costruttiva le critiche emerse" durante il dibattito tra i sindaci: da quelle di ordine "meritocratico, progettuale" alle "criticità legate ai contributi che sembrano a pioggia", fino alla Consulta" per gli artisti valdostani, organismo che la proposta di legge prevede sia nominato dalla giunta regionale.

"Ci potranno contestare - ha detto il sindaco di Aosta, Gianni Nuti - che esistono commissioni per tutte le attività che giudicano in questo ambito. Però qui c'è una differenza sostanziale. Si parla di una Consulta che dice 'tu sei un artista e ti metto nell'albo', 'tu non lo sei e non ti inserisco'. Che è diverso dal dire 'questo progetto mi piace perché ha questo tipo di conformazione, mi do dei criteri di valutazione'. Qui stiamo parlando di persone. Si nomina una consulta che non sappiamo bene da dove viene e che decide 'tu sì e tu no', questo è un aspetto estremamente discriminatorio".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA