Prezzi benzina, Valle d'Aosta tra le regioni con maggior rincaro

La Valle d'Aosta è una delle regioni con il maggiore rincaro sul prezzo della benzina e del gasolio in modalità 'self service'. Lo sostiene l'Unione nazionale consumatori, citando i dati settimanali del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase), appena pubblicati. In dettaglio nella regione alpina il prezzo medio di un litro di benzina è di 1,962 euro, il più caro dopo la provincia di Bolzano, la Basilicata, la Calabria, la Liguria, la Sardegna e la Puglia. Il costo medio di un litro di gasolio è invece di 1,872 euro, superato solo da Bolzano e Calabria.

