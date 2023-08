Drogato a 150km/h causò grave incidente, condannato valdostano

E' stato condannato in abbreviato a tre anni, dieci mesi e 23 giorni di reclusione Paolo Pirola, di 53 anni, di Saint-Pierre, accusato di aver provocato un grave incidente stradale in stato di alterazione da uso di cocaina. L'ipotesi di reato era di lesioni personali stradali.

Il gup si è riservato la decisione in merito alla richiesta di revoca della misura cautelare chiesta della difesa. Il pm Francesco Pizzato aveva chiesto al giudice una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione.

I fatti risalgono alla sera del 9 aprile 2022. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a bordo di una Fiat 500 X Pirola procedeva a fari spenti e in contromano lungo la strada statale 26 a Sarre, a una velocità di circa 150 km/h, nonostante il limite di 50 km/h. Guidava in direzione di Courmayeur e aveva da poco bruciato un semaforo quando, all'altezza di una rotatoria in frazione Maillod, arrivato come un "proiettile", aveva impattato frontalmente con una Peugeot 208: l'auto, su cui viaggiavano quattro persone, si era spostata di 14 metri dopo la collisione. Non erano state trovate tracce di frenata.

Il conducente della Peugeot aveva riportato lesioni personali gravissime: un "indebolimento permanente dell'apparato digerente e del sistema nervoso centrale", con "deficit motorio e psichico". Alle altre tre persone erano state diagnosticate lesioni personali gravi, consistenti in traumi guaribili in più di 40 giorni.



