Chiarle (Cnr),teloni sulla Marmolada "non sono la strada giusta"

"Immaginare di coprire con i teli tutto il ghiacciaio" della Marmolada "per contrastare questa evoluzione non è la strada giusta". Lo ha detto Marta Chiarle, ricercatrice Cnr e membro del Comitato glaciologico italiano, durante la conferenza stampa della prima tappa della quarta edizione di Carovana dei ghiacciai, campagna internazionale promossa da Legambiente.

"I ghiacciai - ha spiegato Chiarle - si stanno trasformando, sono diversi da come erano in passato. Quindi possono succedere dei fenomeni diversi rispetto a quelli del passato, come è successo l'anno scorso. Io non so esattamente con i teli quale tipo di soluzione intendessero raggiungere sulla Marmolada ma probabilmente, è uscito recentemente uno studio di un membro anche del Comitato glaciologico italiano proprio del crollo della Marmolada, uno dei fattori concomitanti è il fatto che il ghiacciaio si è frammentato negli anni, nei decenni. E si è creata questa massa isolata che poi è crollata. Per vari motivi, probabilmente se fosse rimasta parte del ghiacciaio più ampio l'evoluzione sarebbe stata diversa. Ora quindi immaginare con i teli di coprire tutto il ghiacciaio per contrastare questa evoluzione non è la strada giusta".

Secondo la ricercatrice "la scala non è proporzionata. Anche perché dobbiamo ricordarci che il ghiacciaio d'estate fonde, ma d'inverno, in primavera, si alimenta, ha bisogno di ricevere l'apporto della neve. Quindi questi teli assolutamente non devono esserci. Perché altrimenti quello che è il nutrimento del ghiacciaio va a perdersi".



