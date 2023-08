Caldo sul Monte Bianco, la Francia 'rimandate le salite'

"A causa dell'attuale ondata di caldo in Alta Savoia, il rischio di caduta di pietre sulla via normale" francese "al Monte Bianco è elevato, soprattutto lungo il canale del Goûter, visto che le temperature continuano a salire". E' l'allerta, lanciata dopo il caldo record registrato ieri dalla prefettura dell'Alta Savoia (Francia), che fa "appello alla responsabilità" degli alpinisti e "invita, se possibile, a posticipare l'ascesa della via normale al Monte Bianco". Inoltre, si legge in una nota, "compaiono dei crepacci sul colle dietro il rifugio, ai piedi del Dôme du Goûter".

Questo itinerario è considerato meno impegnativo rispetto alle altre vie e per questo più frequentato.

Ma sulle altre vie la situazione non è migliore: "anche la salita della via dei Trois Mont Blanc è più tecnica del solito, soprattutto sul Mont Maudit, dove le piccozze sono essenziali".

Le previsioni di Météo France non indicano "un calo significativo delle temperature prima venerdì prossimo, 25 agosto".



